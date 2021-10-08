Balıkçılara ucuz mazot verilmeli

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada balıkçıların artan yakıt giderlerine dikkat çekerek, balıkçı teknelerine verilen yakıtın ucuzlatılması için hükümete çağrıda bulundu.

Kaya, son yıllarda akaryakıta yapılan zamların ÖTV’den karşılanması sonucunda balıkçı teknelerine verilen mazottaki ÖTV avantajının ortadan kalktığını belirterek, “Balıkçı esnafımız birkaç yıl öncesine kadar 3 lira olan mazotu ÖTV’siz 1 buçuk liraya yani yarı fiyatına alıyorken, bugün zamlarla 7 buçuk lirayı bulan mazotu 6 buçuk lira civarında alabilmektedir. Mazotun pompa fiyatıyla balıkçı teknelerine verilen ÖTV’siz fiyat arasında neredeyse fark kalmamıştır. Artan yakıt giderleri balıkçı esnafımızı iflasın eşiğine getirmiştir” diye konuştu. Hükümete çağrıda bulunan Ahmet Kaya, “Balıkçı esnafımızın yaşayabilmesi ve vatandaşlarımızın ucuza balık yiyebilmesi için acilen yeni bir düzenleme yapılmalı ve balıkçı teknelerinin birkaç yıl önce olduğu gibi ucuza yakıt almaları sağlanmalıdır” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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