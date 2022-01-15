Bankalara komisyon ertelemesi geldi

Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, belli bir seviyeye ulaşan bankalardan döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık % 1,5 komisyon uygulanmayacak.

BloombergHT’nin haberine göre dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15 Nisan 2022 itibariyle % 10’a, 8 Temmuz 2022 itibariyle yüzde 20’ye ulaşan bankalara yıl sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık % 1,5 komisyon uygulanmayacağı kaydedildi.

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