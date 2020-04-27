Benzinde 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek. AA

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