Bir günde 18 milyar dolar kaybettiler

Dünyanın en zengin 9 iş insanının son bir günde toplamda yaklaşık 18 milyar dolar kaybettiği belirtildi.

Forbes’un aktardığına göre, ABD piyasalarındaki düşüş dünyanın en zengin 9 işadamına yaklaşık 18 milyar dolar kaybettirdi. Dow Jones endeksi, bu yılın en düşük seviyesini gördü. Forbes sıralamasının lideri JeffBezos 3.5 milyar, Facebook başkanı Mark Zuckerberg 3.2 milyar, LVMH CEO’su Bernard Arnault ise yaklaşık 3 milyar dolar kaybetti. Haberde, piyasalardaki düşüşün, ilk 10’da yer alan sadece tek bir iş adamını etkilemediği, bunun eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg olduğu kaydedildi. Bu ayın başlarında, piyasalardaki düşüş yüzünden dünyanın en zengin 500 iş adamı toplamda 118 milyar dolar kaybetmişti. Piyasalardaki düşüşe sebep olarak ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim gösterilmişti.

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