Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, uzman ekipler tarafından üretici ortaklardan alınan saha verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre bu yıl 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 34,2 lira olduğunu duyurdu.

Marmarabirlik’ten yapılan açıklamaya göre, zeytinde hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yoğun bir saha çalışması yapan Marmarabirlik, 1 kilogram zeytinin hasat dönemine kadar üretim maliyetini hesapladı. Maliyet hesaplamalarında, 10 dönüm ve 250 ağaç üzerinden düşünüldüğünde ve değerlendirme yapıldığında, gübreleme bedeli 19 bin 800 lira, budama 25 bin lira, ilaçlama 26 bin lira, sulama 20 bin lira, akaryakıt 25 bin lira, hasat 99 bin lira, amortisman da 10 bin lira olarak belirlendi. AA

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