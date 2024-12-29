Van’da emekli vatandaşlar, 2025 yılı için asgarî ücretin belirlenmesinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zamdan umutlu olmadıklarını ifade etti.

Emekli yılı sefalet yılı oldu - Yılların ihmali bu duruma düşürdü

Emekli-Sen Van İl Başkanı Timur Sayyiğit, “Biz emekliler gömülmemiş ölüleriz. Bizi o dereceye getirdiler. Emekli yılı dediler bizi bitirdiler umarım 2025’in asgarî ücret ya da çalışan, köylü yılı olacağını söylemezler. Bu ülkede adalet olmadığı müddetçe ne esnafı ne köylüsü, öğrencisi, emeklisi, işçisi ne memuru hiç kimse rahat edemez” dedi.

Emekli Enver Özkaçmaz ise “Çocuğumu evlendiremiyorum. Eşim ve ben kıt kanaat geçiniyoruz. Ben yarın çocuğu evlendirdiğim zaman dünya kadar borç harca girerim. Ülkede adalet yoksa ekonomide sosyal hayatta çökmüştür” ifadelerini kullandı.

Van - Anka