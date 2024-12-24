Emekli yılı sefalet yılı oldu - Yılların ihmali bu duruma düşürdü

FONA AKTARILMAYAN SGK ÖDEMELERİ, REFORM ADI ALTINDA DEĞİŞEN KANUNLAR EMEKLİYİ SEFALETE MAHKÛM ETTİ. EMEKLİLER, İKTİDARDAN “HEDİYE YIL” DEĞİL, İNSANCA YAŞAYACAK BİR MAAŞ TALEP EDİYORLAR.

Emekliler seyyanen zam istiyor

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‘Emekli yılı utanç ve sefalet yılı oldu’

Emekliler, 2024 yılını “Emekli Yılı” ilan eden iktidara, “Hediye ettiğiniz yıl, utanç yılı, kabus yılı sefalet yılı oldu. İnsan içine çıkamıyoruz” tepkisini gösterdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF) Bakırköy’deki Özgürlük Meydanı’nda eylem düzenledi. EYT-EF’nin çağrısıyla bir araya gelen emekliler, EYT’liler, BAĞ-KUR’lular ve emekçilerin bir araya geldiği eylemde emeklilerin ve emeklilik bekleyen emekçilerin sıkıntıları ve talepleri dile getirildi. Eylemde emekliler cüzdanlarını yere atarak emekli maaşlarını protesto ederken, tescil sorunu nedeniyle emekli olamayan BAĞ-KUR’lu esnaf ise yere anahtar atarak protesto eyleminde bulundu.

Eylemde, EYT-EF Genel Başkanı Arzu Lastikçi basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Ülkenin mihenk taşları en kidemli emektarları emekliler, varlığını ve emeklerini ülkesine adayan, katma değer üreten, ömrünün 2. baharında refah ve huzur içinde yaşaması gerekirken, ekmek derdine ve yaşam mücadelesine düşürülen emekliler... Tarihimizde yaşamadığımız kara ve kabus dolu günler altındayız. Bu durumun müsebbibi olan ey iktidar sahipleri dinleyin. Emekliyi bitirdiniz. Hayatını çökerttiniz. 1 dilim ekmeğe muhtaç ettiniz. Hediye ettiğiniz yıl, utanç yılı, kabus yılı sefalet yılı oldu” denildi.

“Haklarımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz”

Emekliler, “Çarşıya pazara gidemiyoruz. En insanî ve temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. İnsan içine çıkamıyoruz. Emeklimizi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. Bizler enflasyon canavarına silindir gibi ezdirildik. Yıllarca verdiğimiz emekleri yok ettiniz. Döktüğümüz alın teri mükafat yerine, çöpün başında ekmek aramak, pazarın çürük çarığında dolanmak için miydi? 75-80 yaşına gelen emeklileri iş arar hâle getirdiniz. Her lafın başında baş tacı emeklimiz dediniz. Ancak bu sözün hakkını vermediniz. Horgördünüz. Umursamadınız. Aylardır feryat eden emeklinin çığlıklarını işitmeyip, duymazdan geldiniz. 16 milyon insanımızı çaresizliğe itip, bunalıma soktunuz. Kendi öz vatanımızda, kuru ekmeğe muhtaç edilmek, hangi sosyal devlet anlayışına sığar? Çözüm yerine sabır ve şükür telkin ettiniz. Kader dediniz kader. Ülkenin mihenk taşı emektarlarını kendi ellerinizle sefalete mahkum edip, buna kader diyemezsiniz. Devletin dini adalettir. Yıllardır hasret kaldığımız adaleti istiyoruz. Bu hakları alana kadar and olsun ki vazgeçmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka