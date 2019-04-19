Bunun adı reform değil

Türk İş yöneticisi Cemail Bakındı, hükümetin sunduğu paketin “reform” olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, “Bu bir reform olmaz, reform; iyileştirmek, yenilik, iyiye gidiştir.” ifadesini kullandı.

Türk İş’e bağlı TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, hükümetin sunduğu paketinin “reform” olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, “Bu bir reform olmaz, reform; iyileştirmek, yenilik, iyiye gidiştir.” dedi. Bakındı, kıdem tazminatının fona devrinin sık sık gündeme getirilmesinin iki sebebi olduğunu belirterek, “Bankalarda tasarruf yok, hükümetin de açıkları var. Bu açıkları fon yoluyla kapatmaya doğru bir hareket. Fon yoluyla tasarruf . Bir yerde açık var, hem harcamak için paraya ihtiyaç var. Halkın satın alma gücü düştü. İnsanlar tasarrufa gidemiyor. Mutfak yanıyor. Para ihtiyacını kolay yoldan temin etmek için kıdem tazminatını fon olarak kullanacak. Para ihtiyacını karşılayacaklar.” dedi. Bakındı ayrıca, işverenlerin de kıdemin fona devrinden rahatsız olduğunu düşünüyor.

‘Vergi adaleti eşit dağıtılmalı’

Türkiye’nin önceli sorununun kayıt dışı ekonomi olduğuna işaret eden Bakındı, “Türkiye’nin öncelikle yapılacak işi şudur; kayıt dışı ekonomiyi önlemediğiniz sürece, daima yük kayıt altında çalışanların üstünde kalır. 17 milyon çalışan var. 17 milyonun çalışanın 3’te 1’i kayıt dışı” dedi. Dünyada vergi kaçakçılığı, sigorta kaçakçılığının çok ağır şekillerde cezalandırıldığını belirterek, “Bizde vergi kaçakçılığı, sigorta kaçakçılığı affa uğrayarak kredi haline dönüşmüş” eleştirisini yaptı. Bakındı, Türkiye’deki vergi sistemine dikkat çekerek, adaletsizlik vurgusu yaptı, kıdem tazminatının fona devri ile birtakım işler yapıldığını kaydederek, “İleri demokrasilerde vergi kaçırmak çok ağır suçtur. Bedeli ağırdır. Türkiye ileri demokrasiyse herkesi kayıt altına almalıdır. Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmalıdır. Türkiye’de, bu sistem içerisinde siz işçilerin satın alma gücünü arttıramadığınız sürece ne yaparsanız yapın yine neticeye gidemezsiniz. Türkiye vergi düzenine bir baksanıza. Orada ne adaleti var. Zamlarını alıyorsunuz işçilerin, onun arkasından vergiler geliyor. Burada büyük sıkıntı var. Türkiye’de reform yapılacaksa eğer evvelâ vergi adaletinin eşit dağılmasında olmalıdır. Birçok insana bedava kredi dağıtıyor, kıdem tazminatını al, fonları al, o fonlarla bir takım işler yap. Ülke bizim. Ülke sıkıntıdaysa işçiler sıkıntıya katlanır, ama herkese eşit ve adalet isteriz.’’ diye konuştu.