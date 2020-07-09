Çalışanlar ofise dönmek istiyor

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği’nin COVID-19 döneminde “evden veya esnek çalışma” dönemine geçişin hem iş hayatına hem de bireysel hayata yansımalarını incelemek amacıyla yaptığı araştırma ilginç sonuçları ortaya koyuyor.

Türkiye’nin farklı illerinden 388 katılımcının internet üzerinden uygulanan anket ile katıldığı araştırmada, çalışanlar evden çalışmanın olumlu taraflarına vurgu yapsalar da genel kanaat, sosyalleşme adına oﬁs ortamına dönmeyi istediklerini ortaya çıkarıyor. Katılımcıların yüksek bir oranla olumsuz bulduğu tek etmen: “yalnız çalışmaya bağlı olarak sosyalleşecek iş ortamının olmayışı.” Bunun temel nedeninin insanın sosyal bir varlık oluşu ile diğer insanlara ihtiyaç duyması olduğuna vurgu yapılan araştırmada, çalışanların COVID-19 süreci sona erdiğinde “oﬁs ortamına dönmek istemesi”nin ağır bastığı gözleniyor.Uyku saatlerindeki esneklik ve uzaktan iletişim kurmak/online toplantılar gerçekleştirmek konuları da olumlu olarak değerlendirilse dahi yüz yüze iletişimin daha kolay sağlanıyor olmasıyla ve evde hareketsiz ya da saatlere bağlı olmadan yaşıyor olmanın uyku düzenine olumsuz etkileri olduğu gözleniyor. İstanbul – Yeni Asya

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