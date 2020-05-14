Çiftçi kazanırsa ülke kazanır

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisi olduğunu belirtirken, “Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele sürecinde, bütün kesimlere “evde kal” çağrısı yapılırken çiftçilerin üretime devam ettiğini bildirerek, “Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor” diye konuştu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın ve çiftçilerin öneminin salgınla mücadele sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Bayraktar, “Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakârlık göstererek üretmeye devam etmiş gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Dünyada çiftçiler, pandemi sürecinde üretimden kaçarken bizim çiftçimiz ülkemiz için üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bayraktar, “Bu süreçte üretimi ile hayatî bir rol üstlenen tarım ve gıda sektörü durursa, ülkemizde hayat durur. Üretimin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.

ÇÖZÜM TAVSİYELERİ VE TALEPLER

Gıda ile alâkalı endişelerin giderilmesi için, gıda zincirinin ilk halkası olan tarladaki üretimin güvence altına alınması gerektiğini, beklentilerinin, bir an evvel tarım sektörüne özel bir ekonomik paket açıklanması gerektiğini söyleyen Bayraktar şunları söyledi:

* Gübre, mazot, elektrik, ilâç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. * Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır. * Beklentimiz çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile elektrik, sulama, BAĞ-KUR primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasıdır. * Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak arttırılmalıdır. * Et ve süt fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirler alınmalı, sektör desteklenmelidir.

* Üreticilerimiz ürününü düşük fiyatla satarken tüketici pahalıya almaktadır. Bu spekülatif hareketlerin denetimlerle kontrol altına alınması gerekmektedir. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır.

Ankara - Recep Gören

***

İcralık çiftçi sayısı açıklanamadı

Tarım Bakanlığı takipteki çiftçi sayısındaki artışa dikkat çekmek için verilen soru önergesine cevap vermedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredileri ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan çiftçi sayısını sordu. Gürer’in sorusuna yanıt veren Bakan Bekir Pakdemirli, bütün icra ve iflâs takiplerinin korona virüs salgını sebebiyle ertelendiğini belirtti Pakdemirli, icra takibinde olan çiftçi sayısına ilişkin verileri paylaşmadı.

Ankara - Ahmet Terzi