Çiftçinin borcu 200 milyar TL

CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Türkiye son 18 yılda ortalama yüzde 5,1 bir büyürken, tarımdaki büyüme sadece 2,9’da kalmış durumda. Çiftçi 2001-2002 yılında borcu 2,4 milyar milyardı. Bugün çiftçinin sadece bankalara borcu tam 147 milyar TL. Yani 61 kat. Yani çiftçinin toplamda 200 milyar liralının üzerinde borcu var” dedi.

CHP’nin İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlediği ve üç gün sürecek olan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde sabah yapılan konuşmaların ardından açılan stantlarda belediyeler çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiriyor. CİDDÎ BİR ÜRETİM SORUNU BEKLİYOR Sarıbal’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: Gübre günümüzün ve gündemimiz en önemli konuları. Çok yakın bir tarihte bu topraklarda hububat ekilecek, yani bölgelere göre arpa, buğday ekilecek. Gübre vermeye çalışın, çünkü Türkiye’yi ciddî bir üretim sorunu bekliyor ve sizler açısından da çok kıymetli ve önemli bir alan olacak. Kimyasal gübre, bitkisel gübre, hayvansal gübre üretiyoruz ve dağıtıyoruz belediyelerimiz olarak. Elbette yetmedi, ortak makine parklarımız, fide dikme makineleri, güneş enerjisi panelleri, süt soğutma tankları, arıcılık ekipmanları, sulama ekipmanı, üzüm sıkma desteği ve daha birçok ama birçok destekler. İstanbul - anka

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