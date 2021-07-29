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29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Çiftçiye 'İCRA TAKİBİ' mesajları geliyor

29 Temmuz 2021, Perşembe
Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını yapılandırmaları için çiftçilere tanınan süre 31 Temmuz’da doluyor. Tarım Kredi, çiftçiye yapılandırma yapmadıkları takdirde haklarında icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar göndermeye başladı.

Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını yapılandırmaları için çiftçilere tanınan süre, 31 Temmuz’da dolacak. Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilere, bu tarihe kadar yapılandırma yapmadıkları takdirde haklarında icra takibi başlatılacağı yönünde mesajlar göndermeye başladı. Çiftçi Ömer Sarı, kendisinin kooperatife 430 bin lira borcu olduğunu ve peşinat için kendisinden 105 bin lira istendiğini belirterek “Şu yapılandırmayla insanların derisini yüzdünüz. 105 bin lirayı nereden versin çiftçi. Benim gibi binlerce çiftçi var böyle” dedi. 15 Nisan 2021’de yürürlüğe giren yasa ile çiftçilere, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçları için yapılandırma imkânı getirilmişti. Kooperatiflere toplamda 9,3 milyar lira borçlu olan üreticilere, yüzde 30’unu peşin vermek koşuluyla borçlarını 36 taksitte ödeme imkânı tanınmıştı. Ancak yapılandırmada uygulanacak faiz oranları, yüzde 12-18 olarak belirlenmişti.

1 AĞUSTOS TARİHİNDEN İTİBAREN HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK

Yapılandırmaya gidecek olan çiftçilerin kanundan yararlanmaları için son tarih, 31 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihe kadar borçlarını yapılandırmayan çiftçiler hakkında, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren icra takibi başlatılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “7316 sayılı Kanun kapsamında borcu bulunan ortaklarımız ve borçla ilgililerin borçlarının yapılandırılabilmesi için müracaat süresi 31.07.2021 tarihinde sona ermektedir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ortaklarımızı, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kooperatiflerimize bekliyoruz” denildi.

YAPILANDIRMAYI YAPSAK BİLE ÖDEYEMEYECEĞİZ

Yapılandırmaya gitmeyen bazı çiftçilere gönderilen mesajda ise “Kredi borcunuzu 31.07.2021 tarihine kadar ödememeniz halinde hakkınızda icra takibatı başlatılacaktır. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız” cümlelerine yer verildi. Amasya’da çiftçilik yapan Ömer Sarı, ailesinde üç kişinin Tarım Kredi Kooperatifi’ne borçlu olduğunu belirterek, sadece kendisinin 430 bin lira borcu olduğunu söyledi. Çiftçi Sarı şunları söyledi: “Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlar yüzünden son zamanlarda çiftçilerimize sürekli mesaj gidiyor. Giden mesaj adeta tehdit unsuru. 31 Temmuz’a kadar borçlarınızı yapılandırmazsanız 1 Ağustos’ta haciz uygulanacağını söyleyenler var. Bu yapılandırmadan yararlansak bile bunu ödeyebileceğimiz anlamına gelmiyor. Yeniden yapılandırma yapılacağı beklentisi olduğu için ödeyemeyeceğini bile bile başvuranlar var. Biz herhangi bir partinin adamı değiliz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseye güvenimiz kalmadı.

 

YAPILANDIRMAYLA İNSANIN DERİSİNİ YÜZDÜNÜZ

Bizim evde 3 kişi tarım kredi kooperatifine borçlu. Benim toplam borcum 430 bin lira. 430 bin liraya karşılık benden yüzde 30 peşinat olarak 105 bin lira isteniyor. 77 bin lira taksit düşüyor. 77 bin lira taksite ise 28 bin lira faiz ödeyeceğiz. Tarım Komisyonunda olan milletvekilinin bir tanesi, ‘Sizin için çok güzel bir yapılandırma yaptık. Güle güle kullanın, sevineceksiniz, mutlu olacaksınız’ demişti. Şu yapılandırmayla insanların derisini yüzdünüz. 105 bin lirayı nereden versin çiftçi. Benim gibi binlerce çiftçi var böyle.”

Ankara - anka

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