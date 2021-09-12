Çimentocular da kömür ve elektrik fiyatlarından şikâyetçi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu öncülüğünde bazı inşaatlar 15 gün boyunca durduruldu.

Sebep, artan çimento fiyatları. Ancak çimento üreticileri de yüzde 270 artan kömür, yüzde 64 artan elektrik fiyatlarından şikâyetçi. “Geçen sene bu zamanlar 48-50 dolara aldığımız petrokok kömürü bu sene 180 dolar” diyen TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, linyit kömürünün de 60 dolardan 176 dolara çıktığını, üstelik fiyatlardaki artışın her hafta devam ettiğini söylüyor. Independent Türkçe’ye konuşan Yücelik, çimento üreticileri için önemli olanın “bant fiyat” olduğunu aktararak şu açıklamayı yaptı: Bazı yerlerde çimentonun ton fiyatının 500 liraya kadar çıktığının yazıldığını, bu yanlış. Bant fiyat, 300 lirayı baz aldığımız ve üzerine yüzde 18 KDV koyduğumuz zaman, sadece eklenen KDV maliyeti 60 lira. Bölgesine göre bazen 80-100 lira arasında değişen ancak şu an hâlihazırda ortalama 40 lira civarında olan nakliyeyi de eklemek lazım. Bu nakliyeler geçen sene yarı yarıya ucuzdu. Bugün mazot fiyatı da arttı araç fiyatı da… Piyasada 1 milyon 200 bin liradan aşağı bir mikser satın alamıyorsunuz. 40 lira da nakliye koyduğunuz da çimento 400 liraya çıkıyor. 20 lira da bayii üstüne kârını koyuyor.”