Ciro arttı, satış düştü

Birleşmiş Markalar Derneği, organize perakendenin 2023 karnesini çıkardı. Organize perakende markaları 2023 yılında yüksek enflasyona paralel olarak cirolarında ortalama yüzde 80’in üzerinde artış sağlarken her üç markadan birinin adet satışı 2022’nin gerisinde kaldı.

Markalar 2023’te turiste satışta da umduğunu bulamadı. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı Aralık ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel şunları söyledi: “Asgari ücrete, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte tüketicinin alım gücünde 2-3 ay kısmi bir rahatlama olabilir. Ancak enflasyon dizginlenemezse ikinci çeyrekten itibaren ücretli kesimin ve sabit gelirlilerin alım gücünün daha çok daralmasından endişeliyiz. Diğer taraftan enflasyonla mücadele için iç tüketimi kısmaya yönelik önlemler devam ediyor. Piyasanın dengeye gelmesi ve öngörülebilir olması için önce ‘fiyatlar daha da artacak’ beklentisinin kırılması, ardından enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor.” İstanbul - Sedat Serdar

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