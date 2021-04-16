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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Cumhurbaşkanına esnaf için açık mektup

16 Nisan 2021, Cuma 22:51
TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, KOVİD-19 SALGINI İÇİN YENİ ALINAN TEDBİRLER VE KISITLAMALAR NETİCESİNDE ESNAF VE SANATKÂR CAMİASI ADINA CUMHURBAŞKANLIĞI’NA YENİ BİR TALEP MEKTUBU İLETTİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

Son zamanlarda ülke genelinde vak’a sayıları artan Kovid-19 salgını için yeni alınan tedbirler ve kısıtlamalar neticesinde esnaf ve sanatkâr camiası adına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas- yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir talep mektubu iletildi. Pandemi başladığından bu yana devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve verilen desteklerle esnaf ve sanatkârın sıkıntılarının bir nebzede olsa giderildiğini belirten Palandöken, “Ancak, salgının artarak devam etmesi ve alınan tedbirler çerçevesinde işlerini açamayan ve çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkâr vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su, doğal gaz faturaları ile diğer zarurî dükkân giderlerini ödeyememiş, borçlar daha da artarak, ticarî faaliyetlerini yerine getirmeleri iyice zora girmiştir” ifadelerini kullandı. 

İŞTE MEKTUPTAKİ TALEPLER

Palandöken son alınan tedbirlere paralel olarak, yarı kapanma ile başlayan tedbirler kapsamında; esnaf ve sanatkârın özellikle Ramazan Ayı münasebetiyle ayakta kalabilmeleri için önem arz eden ve hayati zorunluluk haline gelen tedbirleri mektubunda esnaf ve sanatkâr camiası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu şekilde sıraladı: 

• Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi bütün vergilerden muaf olması, 

• Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,  

• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,  

BÜTÜN BORÇLAR ERTELENMELİ, DESTEKLER SÜRDÜRÜLMELİ

• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması, 

• Ticarî araçların kullanmakta olduğu akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi, 

• Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, 

• Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, 

• Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,  

• Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

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