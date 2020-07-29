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30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Demokrasi ve hukukta gerileme yabancı sermayeyi kaçırıyor

29 Temmuz 2020, Çarşamba
Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar son yıllarda hızla düşüyor. Uzmanlar bu düşüşün demokrasi ve hukuktaki gerilemeden kaynaklandığını söylüyor.

Türkiye ekonomisi, hükümetin açıkladığı tüm teşvik ve destek paketlerine rağmen uluslararası yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla kaybediyor. Son 5 yılda yabancı sermayenin doğrudan yatırımları yüzde 54 geriledi, COVID salgını ile birlikte Hazine iç borçlanma kâğıtlarına olan ilgi de rekor seviyelerde düştü. Borsa İstanbul’daki yabancı payı ise 16 yıl sonra ilk kez yüzde 50’nin altına indi. Peki, uluslararası yatırımcılar neden hızla Türkiye’den çıkıyor? DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye’den uzaklaşmasının en önemli nedeni güvensizlik. Yatırımcılar, Türkiye’de bağımsız bir yargı sistemi ve siyasette öngörülebilirlik olmamasından şikayetçi. Ekonomistlere göre, bunun en önemli nedeni Türk ekonomisine olan güvensizlik ve hükümetin yabancı sermayeyi ‘tehdit’ olarak gören söylemleri. 

İyileştirici adımlar atılmalı

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç’a göre, böyle bir dönemde uluslararası sermayenin neden Türkiye’den çıktığını tahmin etmek için ‘profesyonel iktisatçı’ olmaya gerek yok. Yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin riskleri üstlenmek istemediğini ifade eden Prof. Ardıç, “Niye riskli buluyorlar derseniz, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmadan önce Türkiye’deki hukuk ve yönetim anlayışındaki bozulmayı görüyorlar” diyor. Peki bu olumsuz tabloyu, geri çevirmek ve yatırımcıların yeniden Türkiye’ye yönelmesini sağlamak mümkün mü? Prof. Ardıç, bu soruya “Bu tabloyu iyileştirmenin yolu demokrasiden geçiyor” diyor. Hükümetin bir an önce ekonomideki sıkıntıları giderecek adımlar atması gerektiğine işaret eden Prof. Ardıç, “Ama belki de bundan da önce hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi alanlarda da iyileştirici adımlar atılması gerekiyor ki, uluslararası yatırımcı Türkiye’yi yeniden radarına alsın” şeklinde konuşuyor.

Akşener: Sermaye, güven hissetmediği yere gitmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener “Yaşadığımız sorunların kaynağı 2 yıldır süren bu ucube sistemdir. Sermaye güven hissetmediği yere gitmez. Bir ülke demokrasisiyle güven veriyorsa her alanda yolu açıktır. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. Yıl konuşmasında gördük ki Sayın Erdoğan da bu sistemin yürümediğinin farkında” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, son dönemde çıkarılan kararnamelerin yanlış kararları düzenlemek için çıkarıldığını belirterek, “Böyle bir sistem hizmet üretebilir mi? Böyle bir sistem vatandaşın sorunlarını çözebilir mi? Tabi ki hayır. Her ne kadar ballandırarak anlatsa da Sayın Erdoğan’ın sistemi değiştirilemez görmemesi olumlu bir adımdır. Türkiye’nin bu sarmaldan çıkışı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Milletimizi içine soktuğumuz bu zor durumdan kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören

 

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