Depreme hazır değiliz

Uzmanlar Kanal İstanbul için ikaz etmeye devam ediyor. Kanal İstanbul’un gerekli ve doğru olduğunu söyleyenler, toplumun üçte biri bile değil.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Yaptığımız araştırmalarda Türk toplumunun yüzde 60’ı hem kendi hayatı için hem de ülke hayatı için gelecek korkusu duyuyor. Yüzde 76’sı da önümüzdeki üç ay içinde ülkedeki koşulların da kendi koşullarının da bugünden daha kötü olacağını düşünüyor. Kanalın gerekli ve doğru olduğunu diyenler, toplumun üçte birinin altında. Gençlerin yüzde 98’i ‘kanal değil deprem’ şeklinde cevap veriyor” şeklinde konuştu.

Deprem riski artacak

Kanal İstanbul’un en çok tartışılan başlığı beklenen İstanbul Depremi’ni tetikleyip tetiklemeyeceği. ÇED raporuna göre, Marmara Fayı, Kanal İstanbul güzergâhına uzak ve herhangi bir tehlike yok. Ancak İTÜ emekli öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, kanalın deprem riskini arttıracağını belirterek yeni bir tehlikeye de dikkat çekiyor: “Küçükçekmece Gölü’nün 11-12 kilometre güneyinde, yapılaşmanın en yoğun olacağı yerde Orta Marmara Fayı var. Önümüzdeki 30 yıl içinde yedi ve daha büyük bir deprem üreteceği tahmin ediliyor. Bu fayın yanına nüfus yığıyorsunuz. Riski bir şekilde tetikliyorsunuz, arttırıyorsunuz. Bunun dışında Küçükçekmece Gölü içinde 2014 ve 2016’da yapılan jeolojik çalışmalarda kuzey güney yönlü faylar bulundu. Bunlar diri faylar. Bu fayların deprem oluşturma riski özellikle incelenmesi lâzım. Kanal boyunca jeofizik kesitlerde bazı faylar çizilmiş. ‘Bu faylar diri midir?’, ‘Ölü müdür?’ bunun değerlendirmesi yapılmamış. ‘İleride harekete geçebilir mi?’ Bu anlamda ÇED raporu yetersiz.”

Olan halka olacak

Emeritus Prof. Ahmet Vefik Alp, Projeye 2011 yılından beri karşı olduğunu belirterek şunları söyledi, “Clint Eastwood’un yönettiği 1965 yılı yapımı Tarantula filminden örnek verirsek, bu kanal girişimi İstanbul’u yer bitirir. Konu mutlaka bilimsel temada konuşulmalı. Tartışmaların siyasileşmesini tehlikeli buluyorum. Bu süreç inatlaşmalara neden oluyor. Olan halka olacak… Üçüncü Köprü’nün yapılmasıyla beraber çevre yapılaşmaya açıldı. Gerçekleştirilecek projeler betonlaşmaya olanak tanıyor. Bu yüzden her kesim bilim insanından Kanal İstanbul’un neden yapılmaması gerektiği yetkililere ve isteyenlere bilimsel verilerle anlatılmalı. Daha önce de belirtmiştim bu proje İstanbul’u yok edecek bir projedir”