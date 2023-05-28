Depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi daha vurmadı

Prof. Görür: Marmara’da beklenen deprem gelirse ve daha bu Güneydoğu depremlerinin etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılamamışsa, Türkiye’nin kesinlikle ekonomik bağımsızlığı kalkar, siyasi bağımsızlığı da kalmaz.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen “Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı” için deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremin aynı zamanda önemli bir ekonomik felaket olduğunu, benzer bir depremin İstanbul’da yaşanması halinde bunun bağımsızlığımızla da doğrudan ilgili olacağını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları şöyle: “Şu anda Güneydoğu depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi vurmadı. Çünkü her depremden sonra ekonomik krizler patlar. Yani Türkiye’de hani şu anda diyoruz ya ekonomik kriz var ekonomik sorunlar var. Daha Güneydoğu’nun, tüm Türkiye’nin üzerine gelmedi. Bunlar iki şekilde gelecek. Direkt depremle ilgili 11 il Anadolu Aslanlarıydı. En fazla üretimin, ihracatın yapıldığı bir yerdi. Şimdi sıfırlandı, her şeyiyle durdu. Marmara’da beklenen deprem gelirse ve daha bu Güneydoğu depremlerinin etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılamamışsa, Türkiye’nin kesinlikle ekonomik bağımsızlığı kalkar, siyasi bağımsızlığı da kalmaz.”

Haber Merkezi