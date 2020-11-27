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27 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Destekler yerli değil, yabancı çiftçiye çalışıyor

27 Kasım 2020, Cuma 18:35
CHP’li Fethi Gürer, ülkemizde çiftçilere sağlanan desteklerin, ithalat yoluyla yabancı çiftçilere sağlanan destekler kadar bile olmadığına dikkat çekti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin tarım ve kredi kooperatiflerine olan borçları yapılandırılmalıdır. Sıkıntı içindeki çiftçiler kredilerinin yapılandırılmasını ve faizlerin silinmesini istiyor. Tarım kredi kooperatifleri kredi veriyor ama Ziraat Bankası’ndan ‘ticari işletme statüsünde’ kredi alıp çiftçiye daha yüksek faizle veriyor. Çiftçi zor durumda, çaresizlikten toprağını ekip üretim yapmaya çalışıyor. Ciddî destek şart” diye konuştu.

YABANCI ÇİFTÇİ, YERLİ ÇİFTÇİDEN DAHA ÇOK DESTEKLENİYOR  

Tarımda yeterli ve gerekli tedbir alınmadığı için ithalata dayalı bir çözümle sorunların çözülmeye çalışıldığını anlatan Gürer, “Pandemi döneminde dağı, taşı ekin, ürettiğiniz her şeyi alacağız diyenler hasat döneminde ortadan kayboldular. Çiftçi ürettiği ürünü maliyetine bile satamazken ilâç, mazot, gübre, tohum ve elektriğe gelen zamlar çiftçinin belini büktü” dedi.  Ülkemizde çiftçilere sağlanan desteklerin, ithalat yoluyla yabancı çiftçilere sağlanan destekler kadar bile olmadığını anlatan Gürer, “Yerli çiftçiye ekmeklik buğdayda 1650 lira taban fiyat verilirken, yabancı çiftçiden ekmeklik buğday tonu 1800 liraya getirildi, Yerli çiftçiye 1800 lira makarnalık buğday için ton fiyat verilirken, makarnalık  buğday  25 Ağustos’ta ithal edilerek yabancı  çiftçiden 2450 liradan alındı” diye konuştu. 

7 LİRALIK FASULYE MARKETTE 18 LİRA

Üreticinin 7 liraya sattığı fasulyenin marketlerde 18 liraya tüketiciye satıldığını bildiren Gürer, bu durumun aracılık sisteminin ülkemizde ne kadar kazanç elde ettiğinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Gürer, üreticinin sattığı  fiyatla tüketicinin aldığı raf fiyatı arasındaki uçurumun kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

HABER: AHMET TERZİ - ANKARA

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