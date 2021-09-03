Doğal gazda yeni zam yüzde 15 oldu

03 Eylül 2021, Cuma 12:00
Doğal gazda Eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde Eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi. Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife Ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
AA
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