Dolar 10, altın 600 TL

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı.

Geçtiğimiz hafta 10 TL’nin üzerine çıkarak rekor kıran Dolar/TL, dün de bu seviyenin üzerinde işlem görmeye devam etti. Dolar/TL sabah ilk işlem saatlerinde 10,049’la tarihi zirvesini gördü. Dolar başlıca para birimleri karşısında neredeyse 16 ayın zirvesinden gerilemesine rağmen Türk Lirası’nın değer kaybı sürdü. Gram altın haftaya 603 lira seviyesinden rekorla başlamasının ardından, 600 lira seviyesinden işlem gördü. Gram önceki haftayı 599 lira seviyesinden kapatmıştı. Çeyrek altın ise yeni haftada yükselişini devam ettirirken, güne 981 lira seviyesinden başladı. Çeyrek geçtiğimiz haftayı ise 980 lira seviyesinden kapattı. Ons altın ise geçtiğimiz hafta 1864 dolara kadar çıkarak 5 aylık zirvesini görmesinin ardından yeni haftaya 1857 dolar seviyesinden başladı. Haber Merkezi

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