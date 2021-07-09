Dolar ve enflasyon beklentisi artttı

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 8,95’TEN 8,99’A; ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 14,46’DAN YÜZDE 15,64’E ÇIKTI.

Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisini yükseltti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, yıl sonu dolar beklentisi 8,95’ten 8,99’a; enflasyon beklentisi ise yüzde 14,46’dan yüzde 15,64’e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette, reel sektör, finansal sektör ve içerisinde öğretim üyelerinin bulunduğu profesyonellerden 56 katılımcı yer aldı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64’e yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46 olarak belirlenmişti. Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,12 iken, bu anket döneminde yüzde 12,62’ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 8,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 TL iken, bu anket döneminde 9,34 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul - anka