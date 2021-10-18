Dolar yine yükseldi

Dolar haftaya yeni bir rekorla başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte geçen haftayı 9,27 bandında tamamlayan Dolar/TL 9,29’u gördü. Euro ise 10,77’ye tırmandı. Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde 9,29 seviyesine kadar ulaştı.

Saat 11.00 sıralarında kur 9,2863’e geriledi. Euro/TL’de gece yarısı 10,79’u aşarak rekor tazeledikten sonra bu sabah 10,74 civarına işlem görmeye başladı. Saat 11.00 sıralarında kur 10.77’ye ulaştı. Analistler, 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında 50 baz puana kadar indirimin mevcut fiyatlar içerisinde olduğu görüşünde. TCMB’nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.