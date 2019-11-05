Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirmezken ülkenin 2020 yılında yüzde 0 büyüyeceğini açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020’de ise %3 büyüme sağlayacağı tahmininde bulundu. Dünya Bankası tarafından bugün yayımlanan ve ekonomik toparlanmada izlenebilecek politikaların ele alındığı Türkiye Ekonomi Monitörü’nde yer alan tahminlere göre gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2021 yılında ise %4 olması bekleniyor.

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