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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

e-Devlet ile 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

21 Mayıs 2019, Salı 15:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen 53 hizmetin e-Devlet'e aktarıldığını belirterek, toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen 53 hizmetin e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başladığını ifade ederek, söz konusu hizmetler için son 1 yılda toplam 20 milyon 297 bin 776 kez erişim sağlandığını söyledi.

Genel Müdürlüğün verdiği hizmetler için 1 milyon 878 bin 872 kez e-Devlet Kapısı'ndan işlem yapıldığını aktaran Turhan, doğrudan belge üretim imkanı sağlayan K türü yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi, SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verilmesi, özmal taşıt ilavesi, özmal taşıt düşümü, kiralık taşıt ilavesi ve kiralık taşıt düşümünü kapsayan 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandığını dile getirdi.

Turhan, yapılan bu işlemler dolayısıyla 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf sağlandığına işaret ederek, "e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan işlemler sayesinde 7 ayrı hizmetle 192 ağacı kurtarmış olduk." dedi.

"SRC için sağlanan tasarruf 72,1 milyon lirayı geçti"

Kara yoluyla ticari amaçla taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde almak zorunda oldukları K türü belgenin geçen yıl e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başladığını anımsatan Turhan, bu hizmet dolayısıyla vatandaşların toplamda 4 bin 134 belge için 608 bin 732 lirasının cebinde kaldığı bilgisini verdi.

Turhan, ehliyeti olanların ticari araçları kullanabilmesi için alması gereken SRC belgesinin de geçen yılın ocak ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden verilmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürücülerimiz için çok önemli olan bu belgenin e-Devlet Kapısı üzerinden alınması işleri hızlandırdığı için vatandaşlarımızı çok rahatlattı. Bugüne kadar 1 milyon 288 bin 363 SRC belgesi e-Devlet'ten alındı. Böylece 65 milyon 384 bin 422 lira vatandaşlarımızın cebinde kaldı. Bu hizmet dolayısıyla 6 milyon 763 bin 906 lira devletimiz kar etti. Bu hizmet dolayısıyla sağlanan toplam tasarruf ise 72 milyon 148 bin 328 lira oldu."

Turhan, SRC belgesinin e-Devlet üzerinden alınması dolayısıyla 10 milyon 306 bin 904 kağıt kullanımının önüne geçildiğini vurgulayarak, sadece bu hizmet dolayısıyla 147 ağacın kesilmekten kurtarıldığını bildirdi.

AA

Etiketler: edevlet
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