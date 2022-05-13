Eczacılar: Artık altından kalkamıyoruz

İstanbul Eczacılar Odası, eczacıların yaşadığı sorunlar nedeniyle açıklama yaptı.

İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu adına metni okuyan Pınar Özcan, “İlaca ve tedaviye ulaşımda kilit noktada olan biz eczacıların yüksek fedakarlıklarıyla bugüne dek gelen ilaç hizmetinde yaşanan sorunlar, artık altından kalkamadığımız hale geldi. Euro kuru nedeniyle ülkemizde pek çok ilaçta hala piyasada bulunamama sıkıntısı yaşanıyor. Maliyetlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle, pek çok ilaç firması ürettikleri veya ithal ettikleri ilaçları ülkemize ya hiç getirmiyorlar ya da o ilaçları kullanmak zorunda olan hastaların ihtiyacını asla karşılamayan miktarlarda piyasaya veriyorlar” dedi.

Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gidişle çok değil önümüzdeki aylardan itibaren eczanelerimiz birer birer kapanmak zorunda kalacaktır. Bugün vatandaşımızın elini uzattığında sağlığının, ilacının, dermanının güvencesi olan eczanelerimiz var olma mücadelesini yürütemeyecek noktadadır”

Haber Merkezi