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20 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Ekmeğe yeni zam yolda

20 Şubat 2024, Salı 00:18
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86’ya yükseldi. Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahmini yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde. Enflasyonun artması zamları da beraberinde getiriyor.

Ekmeğe yeni bir zam yolda. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, unun dar gelirlilerin temel maddesi olduğunu ve ekmek fiyatlarındaki artışın vatandaşları kötü etkileyeceğini belirterek 9,5-10 TL bandının dengeli bir fiyat seviye olduğunu söyledi. Tezcan, buğday bu fiyatın üzerine çıkmaması gerektiğini de belirtti. Sözcü’de yer alan habere göre Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını söyledi. Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar, Türkiye’de ise 320 dolara çıktığını söyleyen Tezcan, alım fiyatlarının artırılması yerine çiftçinin devlet tarafından desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi

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