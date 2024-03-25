Ekonomide alarm veren tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin resmi istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl dar tanımlı işsizlik yüzde 9,4 olurken, geniş tanımlı işsizlik geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,8 olarak gerçekleşti. Artı Gerçek’in haberine göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı. TÜİK’in verilerine göre, 2023 yılında tarım ve sanayide istihdam edilenlerin payı azalırken, inşaat ve hizmet sektöründe arttı. Üretim ekonomisi açısından alarm veren bu tablo, çalışanlar için de düşük ücretle, sendikasız hatta sigortasız çalışmak demek.