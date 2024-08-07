PİYASALARDAKİ SERT DALGALANMALAR ENDİŞEYLE İZLENİRKEN, EKONOMİSTLER “EKONOMİMİZ ÇOK KIRILGAN” DİYOR.

FAİZ VURGUNU

Ekonomist Atabay: “MB’nın rezerv artışını ‘carry trade’ üzerine kurduk. Yabancı yatırımcıya ‘doları 33-34 liraya sabitliyoruz, faizi 50’ye çektik, gel kazan’. Bu para geldi ve rezervler arttı. ‘Carry trade’ yapanlar parasını alır gider ve buna yerliler eklenirse ne olacak?”

KISIR DÖNGÜDEYİZ

“Dişe dokunan bir tasarruf politikası açıkladık mı? Hayır. Sanayi ve tarım politikanız da olmayınca yaz ortasında ayazda kalırsınız. Faizle gideceğimiz son yerdeyiz. Sınırdayız, dahası kısır döngü içindeyiz. Küresel gelişmelere karşı çok kırılgan bir ekonomimiz var.”

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Ekonomide alarm zilleri

EKONOMİST GÜLDEM ATABAY, EKONOMİYİ DEĞERLENDİRİRKEN “FAİZLE GİDECEĞİMİZ SON YERDEYİZ. SINIRDAYIZ, DAHASI KISIR DÖNGÜ İÇİNDEYİZ. KÜRESEL GELİŞMELERE KARŞI ÇOK KIRILGAN BİR EKONOMİMİZ VAR” DEDİ.

Japonya borsasında son 37 yılın en büyük düşüşü Borsa İstanbul’u da vurdu. Borsa İstanbul’da iki kez devre kesici uygulandı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisi ile Türkiye ekonomisi güven tazelemek istiyordu. Fakat umulan gerçekleşmedi. Borsa düşerken Türk Lirası ise Euro ve ABD Doları karşısında uzun zaman sonra ilk kez dikkat çekici bir kayıp yaşadı. Euro, TL karşısında yüzde 1,27 değer kazanarak piyasa kapanışında 36,71 seviyesini görürken ABD Doları/TL paritesi de 33,41’e geldi. Ekonomist Güldem Atabay küresel kasırganın birkaç gün daha devam etmesi halinde en ciddi sıkıntıyı yaşayacak ülkelerden birinin Türkiye olduğu kanaatinde.

Faizle gideceğimiz son yerdeyiz

VOA Türkçe’nin haberine göre Atabay, “Bizim sıkıntımız şu. Merkez Bankası’nın rezerv artışı tamamen ‘carry trade’ üzerine kurduk. Yabancı yatırımcıya ‘doları 33-34 liraya sabitliyoruz, faizi 50’ye çektik, sen gel kazan’. Bu para geldi ve Türkiye’nin rezervleri arttı. Borsada satış fiyatlaması iyidir, alım için fırsat yaratır. Bu iş devam eder de ‘carry trade’ yapanlar parasını alır giderse, buna yerliler eklenirse ne olacak? Orası sıkıntılı. Peki biz dişe dokunan bir tasarruf politikası açıkladık mı? Hayır. Sanayi ve tarım politikanız da olmayınca yaz ortasında ayazda kalırsınız. Faizle gideceğimiz son yerdeyiz. Sınırdayız, dahası kısır döngü içindeyiz. Küresel gelişmelere karşı çok kırılgan bir ekonomimiz var. Umarım bu küresel kasırga kısa sürede durur ve en az hasarla atlatırız” dedi.

Stagflasyon yaşanacak

Kültür Üniversitesi’nden Cem Başlevent ise “Merkez Bankası üzerinde şimdiden ‘faiz indir’ baskısı kurulmaya çalışılıyordur. Saray’dan da bu baskı gelecekti. Bu durum Merkez Bankası üzerinde Saray’dan kurulacak baskıyı azaltabilir. Merkez Bankası, ‘yaşananları görüyorsunuz’ deyip indirim kararını geciktirebilir. Faiz indirimi Kasım veya Aralık aylarına ertelenebilir. Ama tabii şu da var. Türkiye’de bir süredir piyasaların durgunlaştığı haberleri önümüze düşüyordu. Bu dalgalanma sürerse ekonomide stagflasyon yaşanacak gibi görülüyor” diye konuştu.

Haber Merkezi