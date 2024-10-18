Elden kira dönemi sona erdi

Tahsilat ve ödemeler, bankalar ve PTT aracılığıyla yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği kararı ile konut yada iş yerini kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla tahsil etmelerini zorunlu hale getirdi. Söz konusu karar Resmî Gazete’de yayım-landı. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların ger-çekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak. Haber Merkezi

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