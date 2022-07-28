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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi kararı

28 Temmuz 2022, Perşembe 09:54
Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

Elektrikli otomobil satışlarındaki artış devam ediyor

 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    28.7.2022 11:00:17

    AKP ve bilhassa RTE'den önce çamaşır makinası,buzdolabımız,aracımızmı vardı. Adam bunları bir tek ben icat etmedim amma ben beeen aldım size Böyüüüük böyük babalarımızn parasını dağıtıyorum millete birde oy vermeyecekler ne nankör millet.

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