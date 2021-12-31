"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Elektrikte kademeli tarife fiyatları belirlendi

31 Aralık 2021, Cuma 21:30
Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, salgın koşulları sebebiyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışların enerji maliyetlerini de artırdığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021'de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur. Geldiğimiz noktada ise enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır."

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

AA

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2022 yılının gündemi de seçim olacak

    Çıkış yolumuz sandıkta

    OHAL Komisyonu 4 yılda incelemeleri tamamlayamadı

    İktisat ve kanaat hazinedir

    Elektrikte kademeli tarife fiyatları belirlendi

    Mülakat kaldırılmalı

    Tevfik İleri’yi rahmetle yad ediyoruz

    Bakan Koca'dan Türkiye geneline uyarı

    Son 24 saatte 163 kişi vefat etti, 40786 vaka gözlemlendi

    'Dövizi halkın satmadığı ortaya çıktı'

    ‘Bu karanlıktan millet iradesiyle çıkacağız’

    Çalışanlar en zor günlerini yaşıyor

    Gurbetçi parasını çıkarıyor

    Benzin 13 liraya dayandı

    Demokrat insanlara cesaret kaynağı olacak

    Aklını ekmek peynirle yemiş kişiler

    Esad, İdlib’de bir yılda 210 sivili öldürdü

    Filyasyonda da torpil

    Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı

    Müfettişler İBB’de

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dolar faizli mevduat” tesbitleri
    Yasemin YAŞAR

    Evlilik öncesi tuzak; flört
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya bir okul gibidir
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi-2
    Genel

    2022 yılının gündemi de seçim olacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı ve yolbaşında hesabımızı yaptık mı?
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuma yılı var mı?
    Mehmet ÇETİN

    Her gün yenilenen ikaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.