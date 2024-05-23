Emeğin tasarrufu olmaz

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Kamuda Tasarruf Paketi’nin fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan “Kamuda Tasarruf” paketini önemsediklerini ve uygulanmasını istediklerini belirterek, itirazlarının gecesini gündüzüne katarak görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının mali yük görülerek tasarruf paketi kapsamına alınması olduğunu söyledi. Kazanımların gasp edilebileceği düşüncesine de hizmet eden bu bakış açısının kamu görevlilerini tedirgin ettiğini belirten Yazgan, “Bu sebeple; uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz. Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak ‘Tasarruf Tedbirleri’ paketinde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için sendikamız tarafından dava açılmıştır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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