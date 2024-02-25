Emekli mağdur

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin durumu ve emekli ikramiyelerinde yapılan artışa ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin gerçek gündemi halkın geçim derdi olduğunu söyleyen Bankoğlu, AKP’nin ‘uzaya gidiyoruz’ propagandası yaptığı günlerde emekli markete dahi gidemediğini ifade ederken “Doktora gitse muayene ücreti, katkı payı, katılım payı, ilaç yüzdesi, reçete ücreti gibi adlarla 10 kalemden fazla ödeme yapıyor. Emekli evine bir şey satın alsa ÖTV, KDV, MTV, ÖTV’nin KDV’si, tescil, harç, TRT payı ödüyor. Ama seçim yaklaşınca hükümet birden emekliyi hatırlıyor. Hükümetin maaşlara yaptığı göstermelik artışla emekliye neredeyse asgari ücretin yarısını reva görmüştür. Yazıklar olsun!” dedi. İstanbul - Mücahit Ak

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