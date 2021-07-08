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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Emekli ve memur zammı eridi bile

08 Temmuz 2021, Perşembe 23:28
MEMUR ZAMMININ YÜZDE 40’I, SSK EMEKLİSİ ZAMMININ YÜZDE 70’İ, BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMININ DA YÜZDE 77’Sİ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA YAPILAN ZAMLARLA GERİ ALINDI.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğalgaz ve elektrikte yapılan zamların; Temmuz ayındaki emekli ve memur maaşı zamlarını büyük oranda erittiğini belirtti. Akın, “Enerji zamları, emeklimizin ve memurumuzun zamları henüz ceplere girmeden eritti. Memur zammının yüzde 40’ı, SSK emeklisi zammının yüzde 70’i, Bağkur emeklisi zammının da yüzde 77’si elektrik ve doğal gaza yapılan zamlarla geri alındı. Zam sihirbazı AK Parti iktidarı, şapkadan elektrik ve doğalgaz zammını çıkarırken; memur ve emeklimize yapılan zamları yok etti” değerlendirmesini yaptı.

FATURALAR AYLIK 140 LİRA ARTACAK

Akın, “2021 yılında elektriğe yapılan zamların toplamı yüzde 21,9’u bulurken; doğal gaza yapılan zamların toplamı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Bu zam oranları dikkate alındığında ortalama 230 kilovatsaat tüketime göre elektriğe yapılan zamlar faturayı ortalama 38 lira; ısınma amacıyla ortalama 300 metreküp tüketime göre doğal gaza yapılan zamlar ise faturayı ortalama 102 lira artıracak. Buna göre yalnızca elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılan zamlar; ortalama bir tüketimde bütçelere her ay en az 140 lira tutarında ek yük getirecek” diye konuştu.

Ankara - anka

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