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Emekli yılı böyle mi olacaktı?

07 Temmuz 2024, Pazar 23:45
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “Emeklinin çığlığını duyun diyoruz. Çünkü gerçekten nefesimiz kesildi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal yardım verileri, AKP iktidarında sefalet ücretine mahkûm edilen emeklilerin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. ABB’nin 10 bin TL altında emekli maaşı alan yurttaşları dahil ettiği yardım programından yararlandırılan emekli sayısında çarpıcı artış kaydedildi. Veriler, ekonomik krizin altında ezilen emekli sayısının giderek arttığını ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, “Ekonomik sorun yaşayan emeklilerin yanında olmak” amacıyla Eylül 2023’te başlatılan, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin nefes alamaz duruma geldiğine dikkat çekti.

Ortada çok büyük bir yanlış var

BirGün’ün haberine göre, “Neredeyse dünyanın en düşük alım gücüne doğru yürüyen emeklilerimiz; sosyal yardımlara, aile içi desteklere, hatta komşu desteklerine muhtaç hâle gelmişken ortada hiçbir sorun yokmuş gibi tepkisiz kalamayız” diyen Ergün, şunları kaydetti: “TÜİK tarafından yüzde 24,73 oranında 6 aylık bir TÜFE rakamı açıklanıyor. Bu rakama rağmen yaklaşık 4 milyon emekli ‘0’ zam alıyor ve aylığı yine 10 bin TL olarak kalıyorsa ortada çok büyük bir yanlış, hata, ayıp var demektir. Emeklinin çığlığını duyun diyoruz. Çünkü gerçekten nefesimiz kesildi. Sağlıkta katkı payının emeklilerimizden alınmamasını istiyoruz. Sınır tanımaksızın artan kiralara karşı emeklilere kira desteği sağlanmasını, hatta emeklilere hayatlarının sonuna kadar barınabilecekleri sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesini istiyoruz.”

Haber Merkezi

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