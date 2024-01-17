Emekliler: Artış yetersiz

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5’lik ilave artışın emeklilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etti.

Ergün yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkat çekti. Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı: “En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5’lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir.” Haber Merkezi

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