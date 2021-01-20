Emekliler için intibak yapılmalıdır

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması adına 2000 yılı ve sonrası emekli olanların mağduriyetini gidermek için intibak yapılması gerektiğini ifade etti.

Tokdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması isteğiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; 6283 sayılı kanunla 2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 yılı sonrasında emekli olanlara uygulanmaması önemli bir eksiklik olmuştur. 2000 yılı sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması hususunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

Vergi iadesinin kaldırılmasıyla emeklilerin hak kaybına uğradığını, vergi iadesi yerine getirilen % 4-5 ek ödeme oranlarının, % 8-10’a yükseltilmesi hususunda bir çalışma söz konusu mudur? SSK ve BAĞ-KUR sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgarî ücret seviyesine yükseltilmesi hususunda Bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır?”

Ankara - Fatih Karagöz