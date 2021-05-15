En acı faturayı esnaf ödedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmada, 415 meslek dalında esnaflık yapan 2 milyonu aşkın üyelerinin kapanmadan ve Covid-19’dan en fazla etkilenen kesim olduğunu söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve yarın saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde esnaf ve sanatkârın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “415 meslek dalında esnaflık yapan 2 milyonu aşkın üyemiz Covid-19’dan en fazla etkilenen kesim olmuştur. 14 aydır kapalı olan işletmeler ile işyeri sahiplerimiz dört gözle pazartesi günü sabahı işyerlerini açmayı beklemektedirler” dedi.

ARTIK AÇILMAK İSTİYORUZ

Pandemi başladığından bu yana yaklaşık 14-15 aydır yüzbinlerce esnaf ve sanatkârın siftahsız dükkan kapattığını ya da kapalı oldukları için hiçbir iş yapmadan biriken borçlarını ödeyemediklerine dikkati çeken Palandöken, “Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkârlarımızın işyerleri yarın yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, yarın beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Çünkü iş yapamayan on binlerce esnaf ayakta kalma ve yaşam mücadelesi verirken belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir. Zamanında tedarik olması için şimdiden tedbir alınmalı” diye konuştu.

ÖZEL GÜNLERDEN HİÇBİR GELİR ELDE EDİLEMEDİ

Bir yılı aşkın süredir işyerleri genelge ile kapatılan esnaf ve sanatkârın ayakta kalma mücadelesi verdiğini son üç dini bayram ile geçen özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini anlatan Palandöken, “Esnafımızın biriken borçlarının ödenmesi ve ayakta kalması için zaman kaybedilmeden işyerlerinin açılış kriterleri hemen belirlenmeli ve 17 Mayıs sonrasına erteleme yapılmamalı. Çünkü esnafımızın kapanmaya değil âcil açılmaya ihtiyacı var. Bu desteğin artık esnafımıza verilmesi kaçınılmaz oldu. Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.