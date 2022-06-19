En çok ekonomik sıkıntı çekilen ülke Türkiye

IPSOS’un aylık monitör araştırmaları, seçmen ve tüketici davranışındaki değişimleri ortaya koyuyor.

IPSOS araştırmasına göre dünya genelinde insanların %25’i ekonomik zorluk yaşadığını belirtiyor. Mevcut finansal durum sorusunun yöneltildiği katılımcılardan, “çok zorlanıyorum”, “oldukça zorlanıyorum”, “kıt kanaat geçiniyorum”, “idare ediyorum”, “rahatça geçiniyorum” şıklarından birini tercih etmesi isteniyor. Verilen cevaplar arasında çok veya oldukça zorlanıyorum diyenlerin oranı toplamda %25.

İLK SIRADA TÜRKİYE

Ekonomik zorluk yaşayanların toplam oranına göre ülkeler sıralandığında Türkiye %67 ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ekonomik zorluk yaşayanların oranı Türkiye’ye en yakın ülke olan İtalya’nın 2 katından fazla (%30). Bu oran Almanya ve ABD’de %16’ya kadar geriliyor. Türkiye’de %67 olarak ölçülen ekonomik zorluk yaşayanların oranına kıt kanaat idare edebildiğini söyleyenleri eklediğinizde %90’lık çok geniş bir kitlenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı anlaşılıyor. Türkiye “çok zorlanıyorum” diyenlerin oranında açık ara birinci (%37). Türkiye’de en kalabalık ikinci grup “oldukça zorlanıyorum” diyenler (%30). “Kıt kanaat geçiniyorum” diyenler %23. Sadece %7’lik kesim idare edebildiğini belirtirken, rahatça geçinebildiğini söyleyenlerin oranı %3’ü bulmuyor. Toplamda Türkiye’nin %90’ı ekonomik buhranın pençesinde sıkıntı yaşıyor. Ekonomik açıdan zorlandığını söyleyenler (%67) ile rahat geçinebilenler (%9) arasındaki fark 58 puan. Ekonomik sorun yaşayanlar ile rahat geçinebilenlerin farkı ise 81 puana ulaşıyor. Türkiye’de ekonomik buhranın toplumun tamamına sirayet ettiği ve Türkiye’nin diğer ülkelerden çok daha büyük bir sorun yaşadığı gözler önüne seriliyor.