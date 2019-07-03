Enflasyon artış gösterdi

Enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.04 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19.88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32.81 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5.01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.09 yükseldi. TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0.03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0.09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25.04 arttı.

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