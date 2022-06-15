Enflasyon kontrolden çıktı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyonun kontrolden çıktığı uyarısında bulunarak, bu durumun gelir adaletsizliğini daha da artıracağını söyledi.

Enflasyonun kontrolden çıktığı uyarısında bulunan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, bu durumun gelir adaletsizliğini daha da artıracağını söyledi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise, ekonomi alanında izlenen politikalarla ülkede gelirlerin eridiğine dikkat çekerek, “TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Toplantısı açılışında konuştu. Özilhan, konuşmasında, enflasyondaki artış hızının daha önce görmedikleri bir düzeyde olduğunu ifade etti. Ekonomi politikasında, uzmanların ve akademisyenlerin de fikirlerine kulak verilmesi çağrısı yapan Özilhan “Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilmek için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin de görüşlerine kulak vermek gerek” dedi.

Enflasyon halkın satın alma gücünü eritiyor



Özilhan, ayrıca, “Türkiye’nin gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni bir tarım politikası oluşturulmalı. Dünyadaki gelişmeler ve içeride uyguladığımız iktisadi politikalarla birlikte ülke risk primi yükseliyor. Enflasyondaki artış daha önceki enflasyonist dönemlerle karşılaştırılmayacak kadar hızlı. Enflasyon halkın satın alma gücünü eritiyor, gelirlerdeki gerilemenin nasıl düzeltileceği toplumsal barış için sorulması ve cevaplanması gereken bir soru. Piyasanın işleyişine yapılan müdahaleler ekonomiyi daha da bozar. Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilmek için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin de görüşlerine kulak vermek gerek. Yatırımlar sadece düşük faiz politikasıyla sağlanmaz. Küreselleşmenin yönü ülkelerin ekonomi politikalarını belirleyecek.” ifadelerini kullandı.

Fakirleşerek büyüyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise, ekonomi alanında izlenen politikalarla ülkede gelirlerin eridiğine dikkat çekerek, “TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise ‘rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının günümüze uyumlu olmadığını ve istenilen sonucu vermediğini’ belirterek, “Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz. TÜFE (enflasyon) üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz... Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz... İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor” eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi