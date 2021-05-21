Esnaf: Dükkânları açın yeter

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ESNAFA YÖNELİK AÇIKLADIĞI DESTEK PAKETİNE ESNAF TEPKİLİ. DENİZLİLİ ESNAF, ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR PAKETTEN FAYDALANAMADIKLARINI BELİRTEREK, KAFELERİN AÇILMASINI İSTEDİ.

Helal etmiyoruz

Esnaftan destek tepkisi

Koronavİrüsü salgını kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketi, esnafı memnun etmedi. Pakete göre iki gruba ayrılacak olan esnaf, 3 bin lira ve 5 bin lira nakdî destekten yararlanacak. Bu desteğin bir defalığa mahsus olduğunun belirtilmesiyle aylardır kapalı olan kafe, restoran ve lokantacı sahipleri isyan etti. Pandemi nedeniyle uzun süredir dükkânları kapalı olan işletme sahipleri, Erdoğan’ın açıkladığı destek paketinin yeterli olmadığını söyledi. Tarihi Yeşilçam Kahvecisi’nin sahibi Erkan Dinç, dört senedir işletmecilik yaptığını belirterek, “Bizler buradan sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi destekleyen bir hükümetin olmamasıyla beraber bizim odalarımız da hiçbir destek vermedi. Biz hiçbir destek paketinden yararlanamadık. Şu dönemde en azından tedbir kararlarını, icraları durdursunlar. Bize üç liralık, 5 liralık destek paketi açıklanıyor. Benim sadece elektrik faturam 4 bin lira geliyor. Sokağa dökülmememiz için hiçbir neden bırakmadılar. Hükümet bizi yalnızlıkla baş başa bıraktı” diye konuştu.

KURT KIŞI GEÇİRSE DE YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ

Bizim Dürün Center işletmesinin sahibi Mücahit Yavuz, pandemiden kısa süre önce açtığı dükkânını 1,5 yılda ancak üç hafta işletebildiğini söyledi. Sadece paket servisi yapabildiğini belirten Yavuz, “Dükkân sahibim üç kere dükkânı boşaltmamı söyledi. 13 aydır dükkânım var, yedi ay kapalı kaldım. Bize sözde destek dediler, ama bana hiçbir şey çıkmadı. Çıksa bile hiçbir şeyimize yetmiyor zaten. Toplu taşıma her gün dolu, mağazalar dolu, fabrikalar çalışıyor. Bu virüsü, 30 bin kişilik kongreler bulaştırmıyor da benim 30 kişilik dükkânım mı bulaştırıyor? Bu esnaf bu dönemi bir şekilde atlatır, ama kurt kışı geçirse de yediği ayazı unutmaz” dedi.

DEVLET BABALIK YAPACAKSA İŞLETMELERİMİZİ AÇSIN

Cİlvelİ Kafe işletmesinin sahibi Ayşe Çapan, “Devlet destek paketi veriyorum diyor, ama kime veriyor çok merak ediyorum. Pandemiye kadar dükkân kiramı bir gün bile geciktirmemiştim, ama şimdi dükkân sahibimle üç kere icralık oldum” dedi. “Devlet kendine ait olan sigorta, maliye gelirlerinin hepsini alıyor. Sanayiye milyonlarca lira destek veriyor. Bize üç kuruş vermiyor” diye konuşan Ayşe Çapan, artık destek beklemediğini belirterek şunları söyledi: “Ben devletten destek falan istemiyorum. Sadece benim işletmemi açsın yeter. Devlet baba diyoruz ya, devlet babalık yapacaksa işletmemizi açsın.”