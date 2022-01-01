Esnaf yeni yılda kapanma ihtimalinden tedirgin

Esnaf ve sanatkârın yeni yıldan umutlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımız, bu yıl çözülemeyen konuların 2022’de çözülmesini ve bol kazançlı bir yıl olmasını umut ediyor. Ülkemizin pandemiden kurtulduğu, sağlıklı huzurlu, bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.

Yeni yılın esnaf için tüm sorunların çözüldüğü bir yıl olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “2021 yılında çözüme kavuşturulamayan ekonomik olarak endişe taşıdığımız geçici sorunların bu yıl çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Kuralsızlığın çözüm bulunması, dolayısıyla Perakende Yasası’nın güncellenmesi, esnafımıza ticarî akaryakıt sağlanması, sıfır faizli kredi imkânı tanınması, sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı, temel harcama kalemleri olan elektrik su gibi kalemlerde vergi indirimleri sağlanması, esnafımıza geriye dönük borçlanma imkânı tanınması gibi esnaf ve sanatkârımızın işlerini, verimliliğini, kazancını etkileyecek kritik noktalarda çözümler bekliyoruz” şeklinde belirtti. Ankara - Ahmet Terzi

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