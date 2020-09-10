Esnafın bekleyecek hali kalmadı

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in Korona salgını ile ilgili sorularını cevaplandıran Ticaret Bakanı Ruhsar Tekcan’ın “Bakanlığımız ve sektör bazında ilgili meslek kuruluşları arasındaki görüşme ve değerlendirmeler devam etmekte olup Bakanlığımızca esnaf ve sanatkârlarımızın bu kapsamda uğramış oldukları zararların telafi edilebilmesi için ulusal ve bölgesel bazda yapılabilecekler üzerine çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Bakan’ın cevabını değerlendiren Nihat Yeşil, “Esnaflarımızın görüşme ve değerlendirmeler nedeniyle bekleyecek hali kalmamıştır” dedi. Önergesinde, Ankara’da 2018 yılından itibaren kapanan işyerlerinin sayısını ve sektörel dağılımını sorduğunu hatırlatan Yeşil, Bakanlığın sektörel dağılım konusunda cevap vermemekle birlikte 1 Ocak 2018 - 14 Ağustos 2020 itibariyle 14 bin 138 esnafın sicilden terkin edildiğini bildirdiğini bildirdi. Ankara – Fatih Karagöz

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