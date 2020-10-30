Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,7 büyüme kaydetti. Avrupa Birliği'nin (AB) tamamında ise ekonomi aynı dönemde yüzde 12,1 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,7 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 geriledi. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 3,9'luk düşüş gösterdi. GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,2, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 16,1, Belçika'da yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 8,2 oranında yükseldi. Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış ölçüldü. Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 11,8, AB de yüzde 11,4 oranında rekor seviyelerde küçülmüştü. Euronews Türkçe

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