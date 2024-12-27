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“Fabrika satıp faize yatıran var”

27 Aralık 2024, Cuma 22:52
OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Ekonomi’nin sorularını cevapladı.

Asgarî ücretin serbest piyasaya bırakılmasının tartışılabileceğini söyleyen Aydın, “Çalışanlar mutlaka emeklerinin karşılığını almalı. Ancak ben sanayide asgarî ücretin farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Sanayi üretimi çok kıymetli. AVM’deki bekçinin katma değeriyle, uçağa üretim yapan işçinin katma değeri aynı değil. Ancak katma değerli üretim yapana da aynı ücreti verirseniz, insanlar sanayide üretim sürecine katılmıyor. Daha kolay olanı tercih ediyorlar” dedi. Aydın, yüksek faizle finansman kullanıp üretim yapmak yerine işletmesini satıp faize yatıran iş insanları bulunduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi

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