Faiz gideri 140 milyara çıkacak

Bakanlığın 2019 yılı için 117.3 milyar lira olan faiz gideri gelecek yıl 140 milyar liraya ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM’ye sunulan yeni bütçe teklifine göre gelecek yıl 468.2 milyar liralık bütçe kullanacak. Bakanlığın bütçesi 2021 yılında 518.5 milyar liraya, 2022’de de 565 milyar liraya çıkacak. Bakanlığın 2019 yılı için 117.3 milyar lira olan faiz gideri gelecek yıl 140 milyar liraya ulaşacakCumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe teklifinde, bütçenin nerelere harcanacağı da yer aldı. Bakanlık bütçenin büyük bir bölümünü cari tranfserler için kullanacak. Bunun için bakanlık bütçesinden 300.2 milyar lira ayrıldı. Bu kapsamda 61.3 milyar lira görev zararlarına gidecek. Hazine yardımları için ise 111.3 milyar lira ayrıldı. Hane halkına yapılacak transferler de bakanlık bütçesi içerisinde önemli bir yer tuttu. Gelecek yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı, hane halkına transferler (eğitim, sağlık gibi alanlarda karşılıksız ödeme) kapsamında 5.7 milyar lira aktaracak. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için de 609.7 milyon lira ayrıldı. Bakanlık bütçesinde ikinci sırada 138.9 milyar lira ile faiz giderleri yer aldı. Bütçe tahminlerine göre faiz giderleri 2021’de 159.5 milyar liraya, 2022’de de 176.4 milyar liraya yükselecek. 2019 yılı faiz giderinin ise yıl sonunda 117.3 milyar lira olacağı öngörülüyor.

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Kime güveneceğiz

Ekonomik güven endeksi Ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4.5 yükselerek 86'dan 89.8'e ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 4.5 artarak 86'dan 89.8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104.2, hizmet sektörü güven endeksi 90.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.