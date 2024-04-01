Faizde rekor üstüne rekor

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’ye çıkarırken tüketici ve ticaret kredileri faiz oranları da rekor üstüne rekor kırıyor.

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ağırlıklı ortalamasını yansıtan tüketici kredisi faiz oranı 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yüzde 77’ye kadar çıktı. AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’de bu oran yüzde 50 idi. Böylece tüketici kredisi faiz oranı AKP iktidarında en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı durum ticari krediler faiz oranları için de geçerli. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İhtiyaç kredisi, konut kredisi gibi tüketici kredilerinin yükselmesi halkı derinden etkiliyor. Kredi kartı faiz oranları TCMB’nin kararından sonra yükseliyor.

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Sanayide kriz sinyalleri

Faiz oranlarının artırılmasıyla ekonomide durgunluk belirtileri giderek artmaya başladı. Sanayi sektöründe hammadde ithalatı ve işlem hacimleri düşüyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığına göre, geçen yılın ilk iki ayında yapılan 50.7 milyar dolarlık hammadde/ara malı ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 32.4 gerileyerek 38.3 milyar dolar oldu. Ocak-Şubat 2024 döneminde sermaye/yatırım malı ithalatı ise 7.2 milyar dolardan yüzde 12.5 artışla 8.1 milyar dolara çıktı. Bu mal ithalatının genel ithalat içindeki payı yüzde 11.2’den yüzde 15’e yükseldi. CHP TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, “Sanayi için alarm zilleri çalıyor. Üretimde frene basıldı, tüketimin payı artışta” dedi.

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