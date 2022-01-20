Faturalar patladı

Elektrik ve doğalgaza gelen zamdan sonraki ilk faturalar bile el yakmaya başladı.

Faturalara itiraz etmek isteyenler, tüketici derneklerini yoğun bir şekilde ararken, elektrik zammının geri alınması için kampanya düzenlenecek.

Independent Türkçe’nin haberine göre, bütçeleri zorlayacak oranlardaki faturalar birçok insanın tepkisini çekiyor. Sadece evlerin değil işyerlerinin de yükünü daha ağırlaştıran bu faturaların maliyeti arttırması nedeniyle önümüzdeki süreçlerde diğer fiyatlara yansımaması imkânsız gibi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, çok yoğun başvuru aldıklarını kaydederek, “İlk defa bu kadar çok sayıda insandan yardım çağrısı ve bilgi talebi aldım. Neredeyse telefonlar susmuyor. İnsanların canı bu sefer gerçekten yakıldı. Üstelik gelen faturaların bir bölümü henüz zammın açıklanmadığı Aralık ayına ait” dedi. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Avukat Bülent Deniz de “Vatandaşlar asıl ağır faturalarla tamamen zamlı tarifeye göre düzenlenecek olan şubat ayında karşılaşacaklar” dedi.

Haber Merkezi